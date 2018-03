"C’est sûr, on a été trahis": les confidences des parents d'Alexia Daval

"UNE FILLE ÉPATANTE, JOYEUSE"

"IL DOIT SUFFISAMMENT SOUFFRIR COMME ÇA"

Alexia Daval aurait eu 30 ans le 18 février dernier. Pour ses parents Isabelle et Jean-Pierre, il était temps de sortir du silence. Meurtris par les qualificatifs employés par l'avocat de Jonathann, le mari qui a avoué le meurtre de sa compagne, ils se sont confiés à l' Est Républicain dans une interview poignante."On ne voudrait pas qu’Alexia soit salie, traînée dans la boue. Ça nous fait souffrir, on ne tiendra pas deux ans comme ça" affirme le père. "Alexia était une fille épatante, souriante, joyeuse, qui passait bien avec tout le monde. Très à l’aise et en même temps respectueuse des autres..."Quand ils ont appris les aveux de leur gendre, ça a été "un autre tsunami." "Les trois mois qui ont suivi la mort d’Alexia, il m’appelait maman…" raconte Isabelle Daval. "Il était tous les jours chez nous. On a fait Noël ensemble. On l’a porté, les images parlent d’elles-mêmes… On se demande aujourd’hui s’il a été sincère avec nous durant toutes ces années."Les parents d'Alexia Daval ont également réagi au fait que leur fille a été qualifiée d'"écrasante" au sein du couple. "C’est aberrant !" affirme sa mère. "Je ne l’ai jamais vue en colère, ni avoir un quelconque accès de violence sur qui que ce soit. Jonathann et Alexia ont vécu un an chez nous, le temps de trouver une maison. Jamais nous ne les avons vus se disputer...""Notre fille n’était pas autoritaire, encore moins violente. C’est vrai qu’elle savait prendre des décisions, comme avec la maison... Des choses invraisemblables vont être dites, on le sait" ajoute le père.Enfin, les parents d'Alexia Daval ont confié ne ressentir aucun désir de vengeance à l'égard de Jonathann, même s'ils se disent toujours sous le choc. "Il doit suffisamment souffrir comme ça, ce n’est pas la peine d’en rajouter, répond le père d'Alexia. C’est sûr, on a été trahis. Mais ce qui nous bousille avant tout, c’est le chagrin (...) J’aimerais le voir, discuter en tête-à-tête avec lui."