La pub du Thermapolis qui choque les fans de Johnny

boycott de thermapolis tout simplement , honte à eux les rapaces .😡 — Bixento (@BixenteVo) March 2, 2018

Quelle place pour l'empathie dans l'opération de marketing #Thermapolis qui utilise les photos des enfants de Johnny Hallyday ?



Mon article ici suite à un échange avec la directrice de Thermapolis + le point de vue de l'avocat Nicolas Mermillod :

https://t.co/WOmllup5e5 pic.twitter.com/rhYABEbhUr — Sandrine Décembre (@sandrindecembre) March 1, 2018

Tous les clients du centre thermal d'Amnéville l'ont vu passer: la pub a été envoyée par mail mercredi 28 février. Accompagnée des photos des quatre enfants de Johnny Hallyday, l'entête a retenu l'attention de la plupart d'entre eux : "Exclu­sif ! Affaire Hallyday, Thermapolis prend position !" suivi d'un "chez nous, tous les enfants ont le même droit au plaisir de l'eau thermale !". Bref, ça sentait le buzz à plein nez de la part du Thermapolis.Et ça a fonctionné, même si ça ressemble plus à un bad buzz qu'à un good buzz. Sur les réseaux sociaux comme Twitter, plusieurs internautes se sont indignés de cette campagne publicitaire qui surfe sur l'affaire de l'héritage du chanteur, que se dispute Laura et David Hallyday, et Laeticia."L'idée n'est pas mauvaise d'utiliser une actualité et de la détourner, l'objectif étant de créer de la viralité. Mais le principal est d'être drôle, d'utiliser un jeu de mots sur le ton de l'humour..." pouvait-on lire en commentaire sur le post de la page Facebook du centre thermal. "Mais là, c'est incroyable, c'est d'une cruauté. Comment se tirer une balle dans le pied ! Cette pub va les desservir, je parie même sur une baisse de clientèle."Le post en question ayant été effacé par les responsables du centre thermal, difficile de retrouver un ou plusieurs commentaires plutôt amusés par cette campagne de pub."C’était prévu, nous ne voulions pas le laisser longtemps", a expliqué Anne Bello, la directrice du pôle thermal, au Républicain Lorrain . "Nous voulions faire le buzz. Le but est totalement assumé ! Nous faisons de la communication par coup, à coût zéro. Nous n’avons pas les mêmes moyens financiers que d’autres grosses structures thermales. Donc nous rebondissons sur l’actu, avec une communication décalée, osée et en utilisant notre imagination et notre créativité interne. Il faut être impertinent !"D'ailleurs, la Villa Pompéi a emboîté le pas au Thermapolis avec une campagne de pub sur le même ton, qui, elle, devrait davantage amuser qu'agacer...