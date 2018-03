Une "maison de l'horreur" animale découverte en Normandie

C'est une véritable maison de l'horreur pour animaux qui a été découverte mardi, à Saint-Aubin-le-Vertueux, en Normandie. Lorsque les forces de l'ordre ont approché de cet élevage clandestin, ils ont d'abord trouvé "cinq carcasses de chats, à moitié calcinées et encore fumantes" relève le quotidien Paris-Normandie A l'intérieur de la maison, après plusieurs minutes d'inspection, ils ont ensuite saisi cinq chiens et huit chiots vivant dans des conditions déplorables: "C'était inimaginable, il y avait des excréments partout." De quoi soulever le coeur des gendarmes, pourtant rompus aux épreuves difficiles, et aux membres de la Fondation Brigitte Bardot, qui les accompagnaient.Parmi ces chiens, des American Staff, des pitbulls, des croisés et un genre de berger des Pyrénées, rapporte le quotidien. Certains sont classés en catégorie 1, la plus dangereuse, d'autres en catégorie 2, dont l'acquisition demande dans certains cas une autorisation.Le propriétaire de ces animaux, un homme de 25 ans, les faisait se reproduire. "Il a créé des pitbulls interdits à la vente" explique le chef d'escadron de la compagnie de Bernay, à nos confrères de France 3 Normandie.Connu de la justice pour des affaires de stupéfiants, d’outrages et de violences, le propriétaire de cette "maison de l'horreur" "ne semble remplir aucune de ces conditions" pour avoir le droit de posséder et de vendre ces animaux.Placé en garde à vue après avoir fortement résisté aux gendarmes, l'homme soupçonné de maltraitancea été remis en liberté le temps que l'enquête se poursuive. La Fondation Brigitte Bardot a porté plainte.