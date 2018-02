La nouvelle vidéo de Mamytwink La cathédrale de Metz comme vous ne l'avez jamais vue France





Le Youtubeur Mamytwink nous fait découvrir les passages et autres lieux secrets de la cathédrale de Metz.

Du haut de ses 93 mètres, la cathédrale Saint-Etienne domine le centre-ville messin. Sa pierre jaune, ses vitraux et son toit de cuivre (que le temps a recouvert de vert-de-gris) en font un des monuments français les plus remarquables.



Mamytwink, qui a lancé sa chaîne Youtube en faisant des vidéos sur les jeux en ligne, a depuis recentré son activité autour de l'exploration urbaine (ou urbex pour les intimes). Visite d'un fort abandonné, des Catacombes de Paris, roadtrip au Mexique... Ses nouvelles aventures sont marquées par le dépaysement et la découverte.



C'est justement ce dernier point qui fait tout le sel de cette dernière vidéo. Si arpenter la nef centrale est donné à tout le monde, s'extirper des passages exigus de la cathédrale et observer la ville depuis le sommet de la tour de la Mutte, à plus de 80 mètres de haut, est un vrai privilège.



Accompagné du conservateur des lieux, Guillaume Lefèvre, et équipé de son appareil photo, Mamytwink a pu tourner en plein jour, au crépuscule, puis de nuit, afin de nous faire découvrir les toits ou encore les ornements de la cathédrale.