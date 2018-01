Le prix des péages va augmenter au 1er février en France

POURQUOI LE PRIX DES PÉAGES AUGMENTE ?

"REMPLIR LE COFFRE DE L'ONCLE PICSOU"

Les automobilistes français le savent mieux que personne: en dix ans, le tarif des péages a augmenté de 20% dans l'hexagone. Comme l'expliquent nos confrères de RTL France , le prix des péages est lié à l'inflation, et celle-ci a atteint un peu plus de 1% en 2017. Conséquences : les sociétés d'autoroute peuvent répercuter ce coût à hauteur de 70 % sur le ticket de caisse...Ce n'est cependant pas la seule explication. La hausse de la redevance domaniale (ce qui doit être payé à l'État pour exploiter le réseau), portée de 200 à 300 millions d'euros, a aussi une répercussion sur la note payée par les automobilistes puisque les entreprises en charge des autoroutes peuvent la répercuter sur leurs tarifs.Enfin, le rattrapage du gel tarifaire de 2015 entre en ligne de compte. Or, le coût de ce rattrapage est particulièrement long et très salé: il est estimé à 500 millions d'euros et sera étalé sur les 20 prochaines années...Ces hausses régulières ne sont pas du goût de l’association 60 millions de consommateurs, dont le délégué général Pierre Chasseray s'en était pris il y a quelques mois à Elisabeth Borne, la ministre des Transports."Elle ne veut toujours pas de bras de fer avec les sociétés d’autoroute qui peuvent toujours augmenter les tarifs et remplir le coffre de l’Oncle Picsou chaque année" a t-il réagi, ajoutant encore : "On a une jeunesse qui ne peut pas payer l’autoroute et qui s’embarque sur le réseau secondaire. On envoie les plus démunis sur un réseau dangereux"