Des dizaines d'écoles françaises construites sur des sols pollués

Il ressort de l'enquête, intitulée "Nos écoles polluées", queDes terrains qui, pour certains, n'ont jamais été dépollués.Résultat, les produits chimiques utilisés pendant des années et dont certains se sont infiltrés dans le sous-sol, remontent dans les bâtiments sous forme de gaz. Hydrocarbures, plomb, solvants chlorés... Ces polluants dégagent des particules nocives pour la santé et peuvent déclencher des "altérations possibles des gênes" ou "des maladies chroniques" rapporte un médecin dans le reportage.D'après les journalistes de l'émission Envoyé Spécial, près de 2.000 établissements, de la crèche aux lycées, en passant par les écoles, sont concernés. Une carte recensant les établissements concernés ainsi que le risque de pollution a été publiée sur le site de Franceinfo hier soir pendant la diffusion de l'enquête.La Lorraine en compte plus d'une vingtaine, classés "site sans danger", "site à surveiller" ou "site à risque". Sur la France entière, cette dernière catégorie rassemble 104 établissements.Le reportage intégral, géobloquée et consultable uniquement depuis la France, est disponible sur le site de la chaîne