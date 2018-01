Sécurité routière: les mesures passées inaperçues

1. LE PERMIS "RETENU" EN CAS D'USAGE DU TÉLÉPHONE AU VOLANT

2. RÉCOMPENSER LES BONS CONDUCTEURS

3. L'ÉTHYLOTEST ÉLECTRONIQUE ANTIDÉMARRAGE

4. PLUS DE PRÉVENTION

5. UN FONDS D'INVESTISSEMENT POUR LES VICTIMES DE LA ROUTE

6. DES INFORMATIONS PLUS TRANSPARENTES SUR LES RADARS

7. PLUS DE PANNEAUX DYNAMIQUES

8. UN CONTRÔLEUR DE VITESSE ÉLECTRONIQUE POUR LES CHAUFFARDS

9. MIEUX PROTÉGER LES PIÉTONS

10. POUR LES VÉLOS, ENCOURAGER LE PORT DU CASQUE

11. UNE LOCALISATION NON DIVULGUÉE POUR LA POLICE

12. INFRACTION GRAVE = FOURRIÈRE

13. MODERNISER LE SYSTÈME DE RÉPRESSION

Rampe de véhicule multi capteurs pour permettre la lecture automatisée des plaques d’immatriculation,

La vidéo-protection,

La vidéo-verbalisation et le contrôle sanctions automatisé ;

Cinémomètres modernisés ;

Éthylomètres de nouvelle génération combinant l’éthylotest et l’éthylomètre.

Lors du Comité interministériel de sécurité routière du mardi 9 janvier, le gouvernement a officialisé la mesure déjà relayée par la presse: au 1er juillet, la vitesse maximale sur le réseau secondaire passera de 90 à 80 km/h. Les routes à double sens sans séparateur central sont concernées. Cette mesure-phare a véritablement occulté d'autres décisions. On fait le point.Le téléphone, dont l'usage augmente, est un problème majeur sur la route. Il était impliqué dans un accident mortel sur dix en 2016. Le gouvernement français prévoit qu'en 2019, un automobiliste repéré téléphone en main pourra voir son permis "retenu" par les forces de l'ordre.L'information, d'abord publiée par nos confrères de RTL France, s'est confirmée: la France réfléchit à un moyen de récompenser les bons conducteurs. Cette 3e mesure présentée lors du Comité interministériel détaille que "80% des titulaires du permis de conduire en France ont 12 points". Il y est écrit qu'"une réflexion doit être engagée afin de permettre la valorisation de tels comportements". Une bonne nouvelle dont l'application reste vague et attendue pour 2019.En cas de récidive d'infraction de conduite en état d'ivresse, le gouvernement pourra rendre obligatoire "la pose d'un éthylotest anti-démarrage". Un système qui empêcherait ceux qui ont trop bu de démarrer leur voiture. Une des mesures envisagées est de permettre à une personne déjà contrôlée avec un taux d'alcool supérieur à 0,8 g/l dans le sang de conduire un véhicule équipé de ce système. L'installation reviendrait au conducteur.Par ailleurs, le gouvernement d'Edouard Philippe envisage aussi de ne plus rendre obligatoire le fait d'avoir à bord un éthylotest, l'efficacité de cette obligation n'étant "pas avérée".Auprès des jeunes via des "communautés numériques" et des simulateurs de conduite, chez les étudiants via la formation supérieure ou encore chez les seniors lors de consultation chez leur médecin, le but sera aussi de mettre l'accent sur la prévention. C'est d'ailleurs la première mesure qui figure dans le dossier de Sécurité routière présenté ce mardi.Le grand nombre de blessés et d'hospitalisations en 2016 a poussé les autorités vers une autre mesure: le gouvernement va créer, en 2019, un "fonds d'investissement pour la modernisation des structures sanitaires et médico-sociales destinées à la prise en charge des accidentés de la route".Les radars étant régulièrement la cible de nombreux préjugés, le gouvernement va ouvrir les informations les concernant. Où sont-ils situés ? Quel est le risque d'accident sur leur secteur ? Combien de recettes ont-ils généré ? Voici des questions auxquelles tout le monde pourra trouver des réponses et ce dès cette année.La mesure, notamment mise en place sur l'A31 entre Thionville et la frontière luxembourgeoise, sera élargie à de nouveaux tronçons en 2020.Même après un excès de vitesse de plus de 40 km/h et une suspension de permis, un conducteur pourra continuer à utiliser un véhicule à condition que celui-ci soit équipé "d'un contrôleur électronique de vitesse". La mesure pourrait être mise en place en 2021.En 2016, 559 piétons sont décédés en France. Une hausse de 19% par rapport à 2015. En plus d'améliorer les passages piétons et d'en augmenter la visibilité, les sanctions contre les automobilistes seront renforcées. Les infractions pourront être constatées par vidéo-verbalisation.Bien qu'il soit obligatoire pour les jeunes enfants, le casque n'est pas obligatoire pour les cyclistes de plus de 12 ans. Son port sera toutefois recommandé, notamment via des campagnes de sensibilisation. Pour les plus jeunes, savoir faire du vélo sera inscrit dans les fondamentaux à maîtriser à l'entrée au collège.À la demande des forces de l'ordre, les "services de navigation" ne pourront pas indiquer, dans un périmètre donné, la présence des forces de l'ordre lors de contrôles d'alcoolémie et de stupéfiants.Lors d'une grave infraction au code de la route (conduite sans permis, usage de stupéfiants, forte alcoolémie...) les véhicules des conducteurs arrêtés seront emmenés à la fourrière "pour une durée de 7 jours". Le conducteur en faute devra s'acquitter des frais pour récupérer son véhicule. Un permis et une assurance valides seront également demandés.Afin de rester technologiquement à la pointe, une étude sera lancée pour déterminer les moyens qui équiperont les forces de sécurité. Et les outils envisagés sont les suivants:En sus, un fonds spécial "innovation" sera créé pour "promouvoir les nouvelles technologies au service de la sécurité routière".