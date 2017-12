Agression au couteau dans un TER Luxembourg-Metz

🎙️🚦#RadioTraficMetzLux



Ce soir a eu lieu l'agression sauvage et intolérable d’une contrôleuse dans un TER à Uckange. La direction SNCF assure de tout son soutien à notre collègue. Elle condamne fermement cet acte odieux et comprends l’émotion suscité chez nos agents. 1/2 — TER Grand Est (@TERGrandEst) December 7, 2017

D'après France Bleu, la victime aurait réussi à s'échapper mais serait en état de choc. L'agression a eu lieu dans le TER Luxembourg-Metz 88530 de 16h38.Toujours d'après France Bleu, un homme connu pour avoir été verbalisé à maintes reprises aurait suivi la contrôleuse avant de la coincer dans le petit bureau d'un wagon.Il aurait ensuite sorti un couteau et menacé l'employée de la SNCF en lui disant qu'il allait "saigner tous ceux qui l'ont verbalisés".Celle-ci a réussi à s'échapper en gare d'Uckange et se serait ensuite réfugiée dans un autre train avant d'être prise en charge par la direction de la SNCF.L'agresseur a réussi à s'échapper et la police compte maintenant sur les images de caméras de surveillance pour le retrouver.Suite à cette nouvelle, les contrôleurs ont immédiatement fait valoir leur droit de retrait. Les CFL ont indiqué jeudi soir que "des retards et des suppressions de trains sont à prévoir entre Luxembourg et Thionville".Vendredi matin, des perturbations ont bien eu lieu mais des bus de substitution avaient été organisés en gare de Thionville.Depuis, 7h15, aucune autre perturbation n'a été signalée.