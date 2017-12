Lettres de menaces dans les Vosges La collégienne d'Epinal avait tout inventé France France





© Capture d'écran Twitter Manon, 11 ans, a fini par reconnaître qu'elle avait écrit les lettres de menaces publiées par sa tante sur Twitter.

D'après franceinfo, le procureur d'Epinal a confirmé lundi matin que la collégienne avait écrit elle-même les lettres de menaces que de nombreux internautes ont vu apparaître sur les réseaux sociaux la semaine dernière.



C'était la tante de la fillette qui avait partagé ces lettres sur son compte Twitter et qui était allée porter plainte au commissariat. Manon se serait confiée au principal de l'établissement scolaire vendredi dernier.



Le procureur a expliqué à nos confrères de franceinfo "elle a dit qu'elle avait fait cela car une fille était désagréable avec elle et qu'elle voulait qu'elle comprenne le mal qu'elle lui avait fait".



La fillette a été hospitalisée depuis et aurait confirmé ses dires aux enquêteurs lundi matin. Le parquet n'envisage pas de la poursuivre pour dénonciation calomnieuse de par "sa situation familiale compliquée".



Un placement serait même envisagé afin d'assurer la protection de la jeune fille. Pour sa part, la tante n'a pas souhaité se prononcer sur l'affaire.