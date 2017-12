Les lettres de menaces adressées à une fille de 11 ans publiées sur Twitter

© Capture d'écran Twitter

A quel moment des gamines de 11 ans peuvent-elles en arriver à pousser une camarade au suicide ? Il est où, le loupé, le truc qu’on pas expliqué, le moment où on a laissé passer le mot de trop ? #nerienlaisserpasser https://t.co/QmiGAY2lNT — Sophie Gironi (@SophieGironi) November 30, 2017

Y'a moyen de lui envoyer une lettre nous aussi ? — endive piquante Ἥρα (@LauPotable) November 29, 2017

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ces lettres sont choquantes: "tu vas crevé sale p**e. On vas te faire la misère. Suiscide toi. A ce soire à la sortie. Crève... tu vas mourir ou alors on va tout faire pour que tu te suicides".Elles avaient été déposées dans le casier de la collégienne et ont été publiées sur le compte Twitter de sa tante accompagnées du message suivant "vous trouvez ça normal qu'à 11 ans ils aient des propos pareils".Sa publication a fait beaucoup de bruit sur la tweetosphère (des milliers de réponses) et Manon a d'ores et déjà reçu des centaines de lettres de soutien à son domicile.Une plainte a été déposée par la famille de la fillette et d'après France Info "la conseillère principale d'éducation du collège s'en occupe aussi, elle l'accompagne à la sortie des cours et il y a des recherches lancées pour identifier les personnes."Le compte Twitter de la jeune tante (OphelieDodeman) a depuis été supprimé.