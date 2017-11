Des tubes de combustibles défectueux, dont un à Cattenom

Lundi en Suisse, l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) avait signalé qu'Areva avait fourni 22 barres de combustible défectueuses, dont six déjà utilisées, à la centrale de Leibstadt.



Seulement "14 crayons sur les 2.600.000 installés sur le parc nucléaire français seraient concernés par ce défaut de contrôle", précise EDF dans un communiqué. Leur utilisation est sans conséquence sur l'exploitation des réacteurs nucléaires français.



Le fournisseur Areva n'est "pas en mesure de démontrer que le contrôle qualité prouvant l'étanchéité de ces crayons a bien été réalisé", explique l'électricien.



Les crayons sont des tubes aux extrémités bouchées dans lesquelles ont été enfilées des pastilles d'uranium. Ils sont regroupés dans des assemblages combustibles placés dans le coeur du réacteur pour le faire fonctionner.



Sur les 14 tubes concernés, trois "sont actuellement en cours d'utilisation" dans les réacteurs de Golfech 2 (Tarn-et-Garonne), Flamanville 1 (Manche) et Cattenom 3 (Moselle) tandis que "11 crayons ne sont pas installés dans les réacteurs", détaille l'électricien.



Les mesures actuellement réalisées dans les réacteurs de Golfech 2, Flamanville 1 et Cattenom 3 "n’exigent aucune disposition particulière pour l'exploitation des réacteurs en toute sûreté", assure EDF.



RTL avec AFP