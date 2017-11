Un camion transportant des chevaux part dans le fossé

Scène impressionnante sur l'A31 ce matin, vers 7h, entre Toul et Nancy : un poids lourd transportant des chevaux a fini sa course dans le fossé.

© ITLF

Selon nos confrères de France 3 Lorraine, qui se sont rendus sur place, l'accident s'est produit dans le sens Nancy-Toul (PR 244), à hauteur de Velaine en Meurthe-et-Moselle. Le camion n'a percuté aucun autre véhicule. Evidemment, cela a généré de forts ralentissements sur l'autoroute.Les sapeurs pompiers et des vétérinaire sont intervenus. Les trois chevaux ont été sauvés et les occupants du poids lourds s'en sont sortis indemnes.L'autoroute a été rouverte à la circulation sur une voie à 9h15 et le camion a été dégagé en fin de matinée, le trafic revenant peu à la normale.