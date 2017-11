Ils sont poursuivis en justice Deux policiers municipaux de Metz ivres en plein service France France





© AFP Alors qu'ils devaient assurer une "mission de sécurisation" à la synagogue de Metz, deux policiers municipaux ont voulu se donner du courage en trinquant.

Le 29 septembre dernier, alors que la communauté juive célèbre Yom Kippour (le Jour du Grand Pardon, une des plus importantes fêtes religieuses pour les croyants) à la synagogue de Metz, deux policiers municipaux ont fait parler d'eux pour leur conduite: ils étaient ivres et en service.



Comme le relate Le Républicain Lorrain et France Bleu Lorraine Nord, les deux agents étaient placés en surveillance devant la synagogue. L'un d'eux était tellement saoul qu'il a vomi en pleine rue. Préférant ne pas rester sur place, les deux ont alors décidé de prendre une voiture et de s'en aller.



Une enquête a finalement permis de les identifier bien que l'on ignore à quel moment de la journée ils ont consommé de l'alcool. En revanche, le journal nous apprend que lors du passage devant l'éthylotest, l'un d'eux a préféré ruser pour se tirer d'affaire plutôt que de souffler. Il ne serait revenu que "bien plus tard".



Une histoire à dormir debout qui va pourtant avoir des conséquences en justice: les deux individus seront jugés pour conduite sous l'emprise de l'alcool et refus de se soumettre à un test d'alcoolémie. En attendant de savoir s'ils seront également sanctionnés du côté de leur travail.