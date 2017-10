Shopping Les magasins de Metz seront ouverts les dimanches avant Noël France France





Le marché de Noël à Metz.

© AFP La préfecture de Metz l'a annoncé aujourd'hui: les magasins resteront ouverts les quatre dimanches avant Noël.

Nombreux sont ceux qui attendent Noël avec impatience et pour cause: c'est dans deux mois. Certains préparent déjà leurs cadeaux, leurs plans et même leur repas de Noël.



Et bien sachez que pour les magasins resteront ouverts les quatre dimanches avant Noël, histoire de donner une chance aux "retardataires".



Les commerces de la ville de Metz sont donc autorisés à ouvrir les 3, 10, 17 et 24 décembre 2017 de 9h00 à 19h00. De quoi vous laisser le temps de faire du lèche-vitrine avant de vous décider.