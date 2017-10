Deborah de Robertis à nouveau relaxée après sa performance

Le 24 septembre, la jeune femme de 33 ans, vêtue d'un pantalon ouvert à l'entrejambe, s'était assise cuisses écartées et sexe apparent sur une tablette en bois installé sous "La Joconde", entourée de deux hommes.



Caméra portative GoPro accrochée au front pour filmer la réaction du public, elle avait scandé "Mona Lisa, ma chatte, mon copyright" dans un mégaphone doré, devant plusieurs dizaines de touristes venus admirer le tableau de Léonard de Vinci.





Bonjour à tous. Après 1 perf au @MuseeLouvre, 2 jours de GAV et tribunal, nous avons quand même réussi à sortir " Ma chatte mon © "!!! pic.twitter.com/fWv7F8PAfM — Deborah De Robertis (@Deborah185) 30 septembre 2017

LE LOUVRE, UN MUSÉE TRÈS FRÉQUENTÉ

PAS LA PREMIÈRE FOIS

Les gardiens du musée avaient fait évacuer la salle et les forces de l'ordre l'avaient interpellée. Elle avait passé deux jours en garde à vue.et l'on n'y retrouve "pas d'élément intentionnel" de commettre une exhibition sexuelle.Les juges ont noté "l'absence d'exposition des organes génitaux", "seuls les poils pubiens" étant visibles.L'artiste a en revanche été, protégé par un épais blouson."J'ai reproduit une photo très connue de Valie Export", performeuse autrichienne connue pour ses actions provocatrices dans les années 1970, a expliqué l'artiste, chignon et lunettes à monture noire, devant le tribunal. "Ce n'est pas une nudité sexuelle que j'expose, c'est un outil".Cette performance au Louvre consistait à "interroger la place des femmes dans l'histoire de l'art", a-t-elle ajouté.Mais elle a cette fois "décidé d'aller beaucoup plus loin, ce n'est pas sa poitrine qu'elle exhibe, mais bien son sexe", a estimé le procureur, vision "imposée" au public., "qui accueille 9 millions de personnes à l'année", a abondé l'avocat du musée et du gardien, Me Anguerrand Colombet.Un public choqué ? "Vous avez vu du traumatisme, vous ?", s'est amusée Me Marie Dosé, avocate de l'artiste: "Attendez, ils filment tous ! Ce sont les gardiens du musée qui leur disent "partez partez !".""Si le musée du Louvre propose un jour ce que fait Deborah de Robertis, il n'y aura pas de problème !", a-t-elle souligné.Le parquet avait requis huit mois d'emprisonnement avec sursis.Jugée en février pour deux autres performances au Musée des arts décoratifs de Paris et à la Maison européenne de la photographie, l'artiste avait été déjà relaxée.L'artiste s'était déjà dénudée devant "La Joconde" en avril, au cours d'une autre performance qui ne lui a pas valu de poursuites.Elle avait en outre fait l'objet de rappels à la loi en 2014 et 2016 pour deux actions dénudées au musée d'Orsay: elle y avait imité deux chefs d'oeuvre, "L'origine du monde", de Gustave Courbet, puis "L'Olympia", d'Edouard Manet.RTL avec AFP