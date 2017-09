Le diesel va s'alourdir de sept centimes par litre en 2018

CONFIRMATION DU GOUVERNEMENT

Le rapprochement tarifaire entre le diesel et l'essence est tout sauf une surprise, c'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron : "Pour réduire massivement la pollution liée aux particules fines, la fiscalité du diesel sera alignée sur celle de l’essence pendant le quinquennat."D'après les Echos, qui relaie les informations de l'Union française des industries pétrolières, le carburant préféré des Français pourrait augmenter de 31 centimes par litre d'ici 2022.. De 30 centimes environ pour le diesel, de 15 centimes pour l'essence. Ainsi, le litre de carburant coûtera bien plus cher, mais les deux seront au même prix. Mettant ainsi fin à l'avantage fiscal du diesel.Le porte-parole du gouvernement Christophe Castaner a confirmé lundi, à deux jours de la présentation du budget."Je vous le confirme. C'est la volonté d'avoir une convergence entre l'essence et le diesel", a répondu sur RMC et BFMTV M. Castaner, interrogé sur une information des Echos. Quant à une hausse de 3,9 centimes sur l'essence également évoquée par le journal, "on est dans ces eaux-là, je ne vais pas vous dire que vous vous trompez", a-t-il dit.. Au Grand-Duché, le gazole vient de repasser, le 19 septembre, la barre de l'euro symbolique. En France, il est affiché à environ 1,21€.RTL avec AFP