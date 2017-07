Plusieurs cagnottes pour aider le chauffeur de camion

POSSIBLE APPEL AUX DONS À VENIR

Depuis qu'il a dénoncé ce possible scandale environnemental, l'ancien sous-traitant d'ArcelorMittal dit ne plus trouver de travail: "J'aurais dû me taire" clamait-il il y a quelques jours sur Franceinfo.Pour l'aider, plusieurs internautes ont décidé de lancer des cagnottes en ligne. Et ces dernières ont du succès : 10.000€ sur celle-ci , près de 2.300€ sur une autre alors que de nombreuses personnes n'hésite pas à affirmer que l'homme a agi en vrai lanceur d'alerte.L'un des créateurs d'une des cagnottes a publié de nombreux messages pour tenir au courant les internautes de sa démarche. Dans un post du 15 juillet, il explique que l'avocat du chauffeur l'a contacté et lui a demandé de clôturer rapidement son actionJoint au téléphone par Le Parisien, l'ancien sous-traitant s'est dit "touché" et "gêné" de recevoir une aide financière malgré ses difficultés du moment.Toujours est-il que depuis la publication de sa vidéo, les doutes entourent cette possible affaire de pollution. Le liquide déversé n'a pas encore été formellement identifiée. Une enquête a été ouverte et ArcelorMittal et la communauté d'agglomération du Val de Fensch ont porté plainte contre X.