Arrachement d'une caténaire, aucun train jusqu'à nouvel ordre

Arrachement caténaire à la gare de #Metz, aucun train au départ ou en arrivée jusqu'à nouvel ordre.@TER_Metz_Lux @avtermel — Thomas Toussaint (@ThomToussaint) 11 juillet 2017

Circulation à 7h: des trains partent et arrivent de Thionville vers Luxemburg sans horaire très précis. C'est toujours bloqué à Metz. — Usagers TER Metz-Lux (@TER_Metz_Lux) 11 juillet 2017

Départ 6h40 de Thionville arrive à Luxembourg ville à l'instant sans arrêt Neuberg. 27min de trajet avec arrêt Hettange-Grande. — Joris ANDRÉ (@JorisAND) 11 juillet 2017

je confirme... Bloqué depuis 1h en pleine voie TER ST A. => MTZ. Impossible de sortir, on ne peut plus bouger... Ambiance... — Julien R. (@JulienR1605) 11 juillet 2017

L'arrachement entraîne un problème d'alimentation en électricité sur l'ensemble de la gare.Un incident qui se produit au pire moment de la journée alors que l'heure de pointe n'est pas encore passée. Des retards, voire des suppressions, sont à prévoir ce matin.rapporte le compte @TER_Metz_Lux.Pour les frontaliers qui souhaitent rejoindre le Luxembourg et qui partent après Thionville, renseignez-vous sur les applications de transport des CFL et de la SNCF, sur Twitter via @TER_Metz_Lux et tentez de trouver un covoiturage via le #CovoitMetzLux . Et si vous prenez la route, pensez à consulter l'état du trafic autoroutier luxembourgeois via nos webcams