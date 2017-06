De grosses inondations à Villerupt

Des images nous sont parvenues via l'ITLF montrant les inondations dans la rue Maréchal Foch à Villerupt. Des clichés pris cet après-midi aux alentours de 16h00 et qui témoignent d'un véritable problème d'évacuation des eaux.Les pompiers sont arrivés sur place et font de leur mieux pour contrôler la situation.ITLFCette situation n'est pas sans rappeler les inondations en avril et en juillet 2016.