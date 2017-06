Macron invité à revoir le projet de l'A31bis

Le nouveau maire élu à Florange, Rémy Dick, pose à la mairie de la ville le 12 décembre 2016. Il n'était âgé que de 22 ans. © AFP

Le tracé de l'A31bis.

"C'est avec grand plaisir que que je vous accueillerai ici à Florange, afin de vous présenter, de vive voix, les différents aspects de ce dossier complexe et engageant l’avenir de ma ville" a lancé le maire de la ville de Florange en s'adressant à Emmanuel Macron.Un appel audacieux derrière lequel se cachent plusieurs revendications. En effet, l'A31bis est un projet très contesté et son tracé est un sujet très controversé.D'après Rémy Dick, ne des alternatives proposées afin d'installer cette fameuse A31bis menacerait de couper la ville de Florange en deux en plus de faire exploser le taux de pollution de la zone.Il explique que le tracé "prévoit de couper la ville en deux, transperçant des zones urbanisées de plus de mille habitants. Il passera à trente mètres des habitations, cinquante mètres d’un groupe scolaire de deux cents élèves, deux cents mètres d’un collège et au droit d’un stade municipal."Si le plus jeune maire de France défend les intérêts de sa ville c'est aussi par conscience politique. Rappelons que le projet s'est confronté à une forte opposition sous la forme d'une pétition de la population ainsi que qu'un positionnement unanime des élus de la zone.Reste à savoir si Emmanuel Macron répondra à cet appel. Une chose est sûre, avec sa position privilégiée de plus jeune maire de France, Rémy Dick risque d'attirer l'attention sur lui et surtout sur le projet de l'A31bis ce qui pourrait forcer le nouveau président à s'investir dans la résolution de ce problème.