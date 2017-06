Pieyre-Alexandre Anglade a des origines luxembourgeoises!

Le candidat aux législatives pour la circonscription Benelux s'est confié au micro RTL et nous a parlé de ses origines mosellanes et ... luxembourgeoises.

Pieyre-Alexandre Anglade est en visite au Luxembourg ce jeudi. Le qualifié au second tour des élections législatives françaises pour la circonscription du Benelux venait faire la promotion de la politique présidentielle, investi par le mouvement d’Emmanuel Macron.



Pieyre-Alexandre Anglade devait rencontrer ce jeudi plusieurs chefs d’entreprise et responsables politiques grand-ducaux et surtout mobiliser les électeurs français expatriés, parfois moins concernés par les enjeux politiques de leur pays d’origine.

Au premier tour, Pieyre-Alexandre Anglade est arrivé en tête avec plus de 52% des voix, loin devant la deuxième qualifiée, l’insoumise Sophie Rauszer qui a récolté un peu moins de 11%. Second tour ce dimanche.