Probablement pas de député FN à la frontière luxembourgeoise

Alors que la région est connue pour être plus ouverte au vote FN, ce dernier ne devrait pas en profiter cette fois. Comme au second tour de la présidentielle , la vague "jaune Macron" a complètement renversé ses opposants en Lorraine.Seules deux circonscriptions de Lorraine (et même du Grand Est) affichent des candidats FN en tête : la 6e circonscription de Meurthe-et-Moselle (Cédric Marsolle est en tête à 19,92% devant Caroline Fiat de la France Insoumise, 15,64%) et la 6e circonscription de Moselle (Florian Philippot avec 23,79% devant Christophe Arend de LREM et ses 22,01%).Dans d'autres secteurs, les frontistes sont, au mieux, arrivés en deuxième position. Et quand c'est le cas, ils sont opposés à un candidat de la majorité présidentielle ou des Républicains.En considérant les rapports de force avec leurs opposants et les appels à faire barrage au Front national,Reste que derrière la frontière, dans le nord mosellan surtout, l'abstention dépasse allègrement les 50%.