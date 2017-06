La démolition de la centrale de Richemont en vidéo

la RD 54 et avant le rond-point giratoire sur la RD 953 à Richemont,

la RD 61 à Bertrange-Imeldange,

la RD 8, avant le rond-point giratoire sur la RD 1 à Bousse.

Les blocs 1,2 et 3 ont été détruits à l'aide d'explosifs qui ont été placés sur les piliers de la structure. La date de démolition avait été communiquée par la préfecture de Moselle via... Facebook.En quoi cela a-t-il concerné les automobilistes de l'A30 et l'A31? Et bien c'est très simple, l'explosion a forcé les autorités à dresser un périmètre de sécurité de 300 mètres, ce qui a provoquéLa démolition a commencé à 11h10 entraînant la coupure temporaire de l'A30 dans le sens Longwy-Metz et de l'A31 dans les deux sens. Quelques routes départementales ont également été concernées et sont restées fermées de 9h30 à 12h00:durant les travaux de démolition.