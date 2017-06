L'agresseur au marteau est un étudiant de Metz

Un homme à terre devant notre-dame (il y a 1/2h). Entre temps il a été évacué pic.twitter.com/amq6ch0raT — David Rahul Métreau (@RahulMetreau) 6 juin 2017

Une information publiée hier par nos confrères de France Bleu qui expliquent que l'homme, âgé de 40 ans, suivait des études en science de l'information et de la communication au CREM et qu'il préparait une thèse sur le journalisme et les élections dans les pays d'Afrique du Nord.Mardi, l'étudiant légèrement blessé un policier en l'attaquant à l'aide d'un marteau. L'assaillant a été neutralisé par les tirs de deux autres policiers qui l'ont touché au thorax puis hospitalisé.D'après les dires du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, il portait des couteaux de cuisine et aurait crié "c'est pour la Syrie" au moment de l'attaque. Il aurait également affirmé être un "soldat du califat".

L'assaillant portait des papiers au nom de Farid I., né en Algérie en janvier 1977. "Il se présentait comme étudiant algérien, muni d'une carte dont nous devons vérifier l'authenticité", a indiqué le ministre lors de sa venue sur le parvis de Notre-Dame.

Le policier agressé, âgé de 22 ans, légèrement blessé au cou, a également été hospitalisé, a-t-on indiqué de source policière.



RTL avec AFP