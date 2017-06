Dégagement de fumée à la centrale de Cattenom

Les équipes d'EDF et les sapeurs-pompiers ont été dépêchés sur les lieux afin de sécuriser l'unité de production n°2 d'où se dégageait de la fumée.

"Le jeudi 1juin 2017 à 9h00, une alarme de détection incendie est apparue dans le bâtiment des auxiliaires nucléaires de l’unité de production n°2" a indiqué EDF. D'après les informations relayées par EDF , un ventilateur du filtre à sable aurait surchauffé causant le dégagement de fumée en question.Le ventilateur a été mis à l'arrêt par les équipes d'EDF avant d'évacuer les fumées produites par la surchauffe. Les sapeurs-pompiers ont été dépêchés sur place afin de sécuriser les lieux et de s'assurer qu'aucun incendie ne pourrait se déclarer.Le réacteur nucléaire n°2 n'a pas été mis à l'arrêt et est toujours connecté au réseau électrique national.L'autorité de la sûreté nucléaire a été notifiée de l'incident et devrait, sous peu, procéder à une évaluation.