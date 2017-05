Les transporteurs toujours en grève, le Grand Est épargné

Cette dernière demande au patronat et au gouvernement l'ouverture "rapide" de négociations sur les conditions de travail dans le secteur.



Comme les jours précédents, la grève a été essentiellement suivie mardi par des chauffeurs franciliens et n’entraînait "pas de pénurie", malgré l'augmentation du nombre de stations franciliennes en rupture de carburants, selon les professionnels du secteur.



Au contraire de l'Île-de-France, la région Grand Est est plutôt épargnée par le mouvement si l'on en croit la carte du site Mon Essence. Peu de station affichent des carburants manquants. Sans compter que dans les zones frontalières, la consommation de carburant se fait beaucoup à l'étranger (le carburant étant moins cher au Luxembourg et le pays étant beaucoup moins sensible au risque de pénurie).





"PAS UNE SITUATION DE PÉNURIE"

EN QUÊTE DE NÉGOCIATIONS

Les grévistes ont de nouveau mis en place à l'aube des barrages "filtrants" à l'entrée des dépôts d'Ile-de-France, consistant à arrêter les camions qui roulent pour les informer du mouvement et les laisser repartir.A Grand-Quevilly, près de Rouen, ils ont bloqué jusqu'à midi l'accès au dépôt de carburants, selon des sources concordantes. D'après le groupe Total, la grève a également entraîné une "activité faible" à Gennevilliers (Hauts-de-Seine) et à Grandpuits (Seine-et-Marne).La CGT-Transports a recensé "entre 60 et 80%" de grévistes. Lundi, le chiffre de 70% avait été taxé de "largement exagéré" par les fédérations patronales FNTR et TLF.Côté stations-essence, selon le dernier bilan de l'Union française de l'industrie pétrolière (Ufip),, "on n'est pas dans une situation de pénurie". Mais ces chiffres ne sont que partiels, l'Ufip ne disposant pas des données de la grande distribution.Dans son communiqué annonçant la poursuite du mouvement, la CGT-transports demande "aux organisations patronales et au gouvernement de prendre leurs responsabilités pour réunir les conditions d’ouvertures rapides de négociations" afin de faire reconnaître "les technicités du métier de conducteur de matières dangereuses".Alors que le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, avait indiqué à la mi-journée sur RMC que la ministre des Transports allait "recevoir dans les heures qui viennent les organisations" de conducteurs, la CGT-Transports a indiqué n'avoir pas reçu d'invitation.Avec cette grève, la CGT entend pousser le patronat à "négocier" l'insertion dans la convention collective du transport routier de "spécificités" propres aux matières dangereuses.Mais "ces revendications sont portées par le seul syndicat CGT et aucune négociation n'est envisageable avec un seul syndicat", ont dit lundi la FNTR et TLF. Les questions soulevées seront tout de même "abordées début juillet dans le chantier des classifications conventionnelles", avaient-elles précisé dans un communiqué commun.RTL avec AFP