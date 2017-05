Voiture calcinée à Longuyon Le corps pourrait être celui d'un jeune Longuyonnais France France





Image d'illustration.

© AFP Un homme a fait une découverte macabre mardi matin à Longuyon alors qu'il promenait son chien: un corps dans une voiture calcinée.

Le procureur de la République de Briey, Yves Le Clair, a pris la parole mardi après-midi expliquant "qu'aucun élément ne laisse penser que ces faits puissent être d'origine criminelle".



La cellule d'identification criminelle de Nancy et la brigade de recherches de Briey avaient été dépêchés sur les lieux mardi matin afin d'effectuer des prélèvements sur l'épave de la Peugeot 206 retrouvée plus tôt sur le prolongement de la rue de la Platinerie.



Selon Le Républicain Lorrain, la victime serait "un conducteur" donc un homme et la théorie du suicide serait maintenant privilégiée par les enquêteurs.



Reste à déterminer si le corps calciné retrouvé dans l'habitacle est celui du propriétaire de la voiture, un Longuyonnais d'une vingtaine d'années.