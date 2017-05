Bientôt un bar à chats à Metz?

Le projet a été lancé sur un site de financement participatif. Le concept de ce bar n'est pas tout à fait nouveau en son genre. En effet, il s'agit d'un concept venu d'Asie. C'est d'un salon de thé ordinaire où vous pouvez rencontrer plein de félins.Le projet a été par Jimmy et Jérémie. Ces passionnés de chats veulent importer le concept à Metz. Ce n'est pas une première pour les deux hommes car ils ont déjà ouvert un établissement dans le même genre à Lyon en décembre 2015 : Le Comptoir du GentleCat.Les deux jeunes hommes ne promettent non seulement des câlins assurés avec les félins mais ils sont aussi très impliqués dans la défense de la cause animale. Ainsi 10% de nos bénéfices du bar seront reversés à une association de protection animale.Le bar existe déjà, mais les propriétaires font un appel de financement participatif pour transformer l'endroit en un paradis pour félins. Si le projet se réalise il s'agirait du premier bar à chat en Lorraine.