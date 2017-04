Auchan Semécourt fermé jusqu'à quand?

Les dégâts photographiés dans le centre commercial vendredi 21 avril 2017. © ITLF

L'enseigne de Auchan dont Auchan City est une filiale.

Le problème reste le même: une poutre qui est sur le point de céder et qui compromet la sécurité des lieux. On nous annonçait vendredi que l'hypermarché resterait fermé jusqu'à lundi mais cette date a d'ores et déjà été dépassée.Alors qu'attendent les "services spécialisés" engagés par la préfecture de Moselle? "On attend que ça tombe" expliquent-ils à nos confrères du Républicain Lorrain.Selon les dires d'Éric Hassan, directeur de l'établissement, des travaux de sécurisation seraient en cours et il n'y aurait pas de retour de clients programmé "au moins" pour les prochaines 24 heures.Alors inutile de s'attendre à une réouverture ce mardi et il faudra également s'attendre à ce que l'hypermarché soit encore fermé mercredi mais au delà de ces dates? "On avance, on est à la manœuvre" explique M. Hassan à nos confrères du Républicain Lorrain.Concrètement, tout ce que l'on sait, c'est que les experts sur place sont pessimistes et qu'ils attendent toujours que la poutre chute. Elle serait maintenant à moitié suspendue dans le vide.En attendant, ce sont plus de 70 magasins qui font des pertes et qui attendent impatiemment de reprendre le travail. Bonne nouvelle cependant, les employés bénéficieraient maintenant du chômage technique. Le reste, ce sera le problème des assurances.