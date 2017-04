Les tweets rigolos du premier tour

T'imagines le mec qui dit "a voté" il te suit chez toi et il commente tout ce que tu fais?

A mangé

A dormi

A pissé

A pété#AVoté #Elections — 1️⃣2️⃣ (@douzerie) 23 avril 2017

J'ai regardé 10 fois avant de fermer l'enveloppe pour être sûr de ne pas m'être trompé. Mon premier vote à une présidentielle #AVoté — Leo Björnson (@leochvl) 23 avril 2017

J'ai voté Dumbledore mais ça reste entre nous bien évidemment. #AVoté — Severus Snape (@SeverusSnapeOff) 23 avril 2017

Mélanchon avec un "a ", en TT une fois de plus, écoutez #radioBescherelle pic.twitter.com/exE1pQIb3L — David Abiker (@DavidAbiker) 23 avril 2017

il faut 5% pour que sa campagne soit remboursée et nicolas dupont aignan est à 4,9% #Presidentielle2017 pic.twitter.com/opQQyUPCtk — kronk (@stidoudou) 23 avril 2017

Suite aux résultats de la #Presidentielle2017 j'ai décidé d’utiliser un retourneur de temps... — AlbusDumbledore (@AlbusAlbuak) 23 avril 2017

(NDLR : notez bien qu'en France, seul le document attestant de l'identité de l'électeur est obligatoire. On peut très bien se passer de la carte électorale. Et concernant le 3e "objet", on recommande tout de même de s'en servir.)