Les images glaçantes de l'attentat des Champs Elysées

Des personnes se baladent sur "la plus belle avenue du monde" quand les premiers coups de feu retentissent. S'en suit, la panique.

Une autre vidéo qui suit la fuite d'une femme a été publiée sur Twitter avec le commentaire: "J'étais au même endroit que celui où la fusillade à eu lieu. Nous étions si effrayé et terrifié".

Vers 21H00 jeudi, une voiture s'est arrêtée à la hauteur d'une camionnette de police garée dans le haut de l'avenue des Champs-Elysées à Paris. Le conducteur en est sorti et a tiré à l'arme automatique contre le véhicule des forces de l'ordre, tuant l'un des policiers et essayant de s'en prendre aux autres en courant.



L'assaillant a été tué après avoir blessé deux autres policiers, dont l'un grièvement d'une balle au bassin, ainsi qu'une touriste allemande touchée au talon. Dans la voiture, les enquêteurs ont retrouvé un fusil à pompe, deux gros couteaux et un sécateur.