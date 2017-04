Une expertise est en cours dans le magasin Auchan

Un cliché des déformations à l'origine de l'évacuation. © ITLF

© Google Street View

Une poutre de la structure du centre commercial serait sur le point de céder ce qui a entraîné l'évacuation du centre commercial et son parking peu avant midi.L'information a été confirmée aux alentours de 13h00: aucun blessé n'est à déplorer. Une expertise a été ordonnée par la préfecture de Moselle afin d'évaluer l'étendue des dégâts et de décider de la marche à suivre. Elle serait en cours en ce moment même.Une salariée aurait donné l'alerte vers 10h00 après avoir retrouvé des gravats au sol du rayon jouets. La direction aurait alors pris la décision de faire appel aux secours.Les sapeurs-pompiers ont immédiatement été dépêchés sur les lieux et un périmètre de sécurité a été dressé bouclant initialement l'ensemble des rayons non-alimentaires.Quelques constatations plus tard, la décision tombait: il fallait évacuer les lieux. Le personnel ainsi que la clientèle n'auraient donc quitté l'enceinte que vers 11h30 après le signalement d'un "problème technique".La gendarmerie est alors venue prêter main forte aux pompiers et a dressé un nouveau périmètre de sécurité incluant une grande partie du parking du centre commercial.Selon le porte-parole de la gendarmerie, le magasin ainsi que les stationnements qui s'y rattachent devraient être fermés "jusqu'à nouvel ordre". Il est probable que le magasin Auchan reste fermé tout au long du weekend.La préfecture de Moselle a publié un communiqué stipulant: "Aujourd’hui, vendredi 21 avril, à 11 h 50, les personnes présentes au sein du magasin Auchan Semécourt ont été évacuées en raison d’une poutre défectueuse qui menace de tomber, avec un risque d’effondrement de la structure. Une société spécialisée en étayage de ce type de structure a été missionnée. Pour des raisons de sécurité le magasin est fermé jusqu’à nouvel ordre."