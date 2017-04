[EN DIRECT] Emmanuel Macron et Marine Le Pen au 2nd tour

SUIVI EN DIRECT

19% d'après Ifop-Fiducial (CNEWS, Sud Radio et Paris-Match),

21,5% selon Harris Interactive (M6),

22% pour Ipsos/Sopra Steria (Franceinfo).

67,56% en Meurthe-et-Moselle (69,3% en 2012),

68,41% en Meuse (71,51% en 2012),

65,72% en Moselle (65,97% en 2012),

72,92% dans les Vosges (74,08% en 2012).

Cette élection est d'ailleurs la plus incertaine de toute l'histoire de la Ve République : d'après les sondages,. Depuis plusieurs semaines, les sondages placent Emmanuel Macron et Marine Le Pen en tête, quelques points seulement devant Jean-Luc Mélenchon et François Fillon.Derrière, un cinquième,au point qu'il pourrait finir sous la barre des 10%. Encore plus loin derrière, six "petits" candidats sont promis à un maigre partage des voix restantes.Chez nos voisins Belges, toujours pas de pincette :selon un dernier sondage Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France, LCP/Public Sénat, RFI-France 24, Le Point et Le Monde.Pour info, la ville de Nancy estimait son taux de participation à 75,94% à 18h (donnée indiquée sur son site web ).C'est fini pour les Français de province ! Seuls les grandes villes disposent encore d'une heure avant de fermer leurs bureaux de vote (Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux ou encore Strasbourg). C'est terminé en Lorraine !Pour revenir sur cette histoire de sondages "à la sortie des urnes" publiés par la RTBF (mais aussi par La Libre et L'Echo). Les différents instituts se sont engagés à ne pas en produire. Soit ils ont rompu leur promesse, soit la RTBF (et La Libre et L'Echo) se basent sur des données vraiment peu fiables. Réponse à 20h !Sinon pour patienter, on a ajouté quelques lignes aux tweets rigolos du premier tour La RTBF remet ça : elle annonce qu'Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont en tête des votes. Derrière, François Fillon et Jean-Luc-Mélenchon seraient au coude à coude. Encore une fois,. D'autant plus qu'ils auront moins de temps pour donner l'estimation des résultats à 20h.Les Français ont encore une heure pour aller voter (même deux dans les grandes villes); nous avons encore deux heures avant de connaître les premiers résultats du premier tour. Pour patienter, vous pouvez jeter un oeil aux tweets rigolos du premier tour Concernant la Lorraine, le taux de participation était le suivant à 17h :Pour rappel, même si la participation à 17h est plus faible qu'en 2012, les bureaux de vote seront ouverts une heure de plus en France : 19h en province (contre 18h auparavant) et 20h dans les grandes villes.C'est un peu moins bien qu'en 2012 (70,59%).À 17h, le ministère de l'Intérieur donnera le deuxième taux de participation de la journée.En Belgique, la RTBF annonce qu'un sondage (non sourcé) mené à la sortie des urnes donne Emmanuel Macron et Marine Le Pen en tête à la mi-journée. Aussi est-il bon de rappeler qu'aucun institut en France ne procède à des sondages à la sortie des urnes cette année. Bref, difficile de donner une vraie tendance à cette heure de la journée.Pour rappel,car c'est le temps minimum qu'il faudra aux instituts de sondage pour établir leur aperçu des résultats. Idem si vous êtes un habitué de Twitter,À 12h, le ministère de l'Intérieur indiquait que la participation s'élevait à 28,45% en métropole. C'est le 3e meilleur taux depuis 1974 . C'est un peu mieux qu'en 2012 (28,29%) mais bien moins qu'en 2017 (31,21%). Et en 2002, année où le Front national de Jean-Marie Le Pen se hissait au second tour, la participation atteignait un petit 21,4%.À noter que(respectivement 24,89 % et 26,66%). À l'inverse, elle est supérieure en Meuse (30,88%) et dans les Vosges (33,94%).