Les conducteurs français ne circuleront plus au Luxembourg

"Ce qu'on veut,, explique Yves Lepallec, secrétaire général de la CFDT des cheminots de Lorraine.Ce qu'ils attendent, c'est que toute la lumière soit faite sur la collision qui a fait un mort à Dudelange , le 14 février. "On est en contact permanent avec les deux gestionnaires (SNCF et CFL, ndlr) et les CFL communiquent beaucoup à propos de l'accident, tout se passe avec beaucoup de clarté entre nous", ajoute-t-il, en précisant que les cheminots "sont parfaitement d'accord avec la décision du CHSCT".puisque la circulation est interrompue entre Bettembourg et Thionville, au moins jusque lundi 20 février . La liaison entre le Luxembourg et la France se fait via une correspondance à Longwy. Les CFL s'occupent du trajet au Grand-Duché tandis que la SNCF circule jusqu'à la ville longovicienne. "La reprise éventuelle des circulations ne se fera pas avant une nouvelle réunion du CHSCT", précise un communiqué de presse.