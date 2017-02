Amnéville Braquage armé au Snowhall France France





© AFP Les faits se sont déroulés vendredi peu après 21h00. Un homme s'est présenté au bar de l'établissement et a menacé le caissier avec une arme de poing.

L'homme exigeait le contenu de la caisse. Selon les informations recueillies par Le Républicain Lorrain, "les salariés ont réagi avec professionnalisme" et ont évité tout "affolement et blessés". Des déclarations faites par le directeur de l'enceinte, Jean-Marie Vacaro.



Le braqueur portait une casquette qui dissimulait partiellement son visage, il aurait commandé une boisson avant de brandir une arme "s'apparentant à un pistolet".



Une quarantaine de personnes en danger



Toujours selon Le Républicain Lorrain, une quarantaine de personnes se trouvaient dans l'enceinte dont une dizaine près du bar. Un couple aurait vu la scène mais aurait gardé son calme.



L'homme se serait emparé d'une somme relativement modeste puisqu'il n'aurait soutiré que 180 euros au caissier, contrairement aux 300 euros initialement annoncés dans la presse frontalière.





Le Snowhall: cible de choix?



Des plaintes ont été déposées auprès du commissariat de Metz, l'une déposée par un des salariés victime du braquage et l'autre par le Snowhall pour vol avec violences.



Ce n'est pas la première fois que l'établissement est pris pour cible puisque des cambrioleurs avaient déjà tenté d'y entrer par effraction en pleine nuit.