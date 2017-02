Mélenchon s'en prend au Luxembourg et au space mining

"Doublement" présent à Lyon, où il tenait son meeting, et à Paris, grâce à un système d'hologramme qui lui a permis d'assurer la médiatisation de son discours, le candidat de la "France insoumise" a donc parlé plus en détails du projet du Luxembourg (à 1h16' dans la vidéo).Pour Jean-Luc Mélenchon, deux grandes puissances, les Etats-Unis et le Luxembourg, ont décidé "qu'on pouvait s'approprier, dès lors qu'on y arrivait les premiers, les ressources qui se trouvent sur les planètes et les astéroïdes". Ce dernier voudrait notamment "exonérer d'impôts et faciliter la vie fiscale aux compagnies" lancées dans le Space Mining, d'après le candidat à la présidentielle.Et pour assurer la puissance française et européenne dans le domaine spatial, Jean-Luc Mélenchon se demande pourquoi l'Europe n'assure pas de vols habités et le nettoyage des orbites basses autour de la Terre, polluées par des dizaines de milliers de débris qui filent au-dessus de nos têtes La loi sur le Space Mining prévoit "que les ressources de l'espace sont susceptibles d'appropriation" et permettra "d'exploiter ces ressources". Pour cela, les entreprises devront être basées au Luxembourg et leurs actionnaires pourront être basés n'importe où dans le monde.Une loi qui pourrait potentiellement poser problème puisque le traité de l'espace de 1967 indique (article I et II) notamment que l'exploration et l'utilisation des ressources spatiales "doivent se faire pour le bien et dans l’intérêt de tous les pays" et que "l’espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, ne peut faire l’objet d’appropriation nationale par proclamation de souveraineté, ni par voie d’utilisation ou d’occupation, ni par aucun autre moyen."l'utilisation des ressources trouvées doit profiter à tous. Et même si rien n'indique qu'exploiter les ressources spatiales soit aujourd'hui rentable , rien n'indique non plus que cela ne le devienne pas d'ici quelques décennies. Avant le Luxembourg, les Etats-Unis, sous Barack Obama, ont déjà porté unilatéralement un coup sévère à la loi de 1967 , autorisant les particuliers à posséder leur petit morceau de minerais trouvé sur un astéroïde.C'est sur ce créneau que la loi luxembourgeoise du Space Mining veut s'imposer, arguant que si personne ne peut s'approprier les corps célestes, tout le monde peut utiliser ce qui s'y trouve. Un problème législatif qui n'a pas fini de se poser puisque le Conseil d'Etat doit encore se prononcer sur la loi du gouvernement.