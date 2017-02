Perquisition en cours à proximité des Champs-Élysées

Evénement grave de #sécurité publique en cours à #Paris quartier du #Louvre, priorité à l'intervention des forces de sécurité et de secours pic.twitter.com/PxTLacJk7a — Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) 3 février 2017

"Les enquêteurs de la brigade criminelle de la police judiciaire parisienne se sont rendus rue de Ponthieu", située dans le triangle d'or de la capitale, a précisé cette source, confirmant une information de BFMTV, qui évoque plusieurs autres persquisitions. La rue de Ponthieu est située à proximité des Champs-Elysées et du palais de l'Elysée.Par ailleurs, la ministre de la culture Audrey Azoulay a annoncé que le musée rouvrira samedi 4 février.Vers 10h ce matin, dans les escaliers du Carroussel du Louvre à Paris, un militaire a ouvert le feu sur un individu après une agression à la machette.Cinq coups ont été tirés par les militaires de l'opération Sentinelle,, a annoncé le préfet de police Michel Cadot.La patrouille, composée de quatre militaires, a d'abord tenté de repousser l'assaillant à mains nues avant de faire feu, a précisé le porte-parole de l'opération Sentinelle en Île-de-France Benoît Brulon.Concernant l'agresseur, ni son identité ni ses motivations ne sont connues. Un militaire est légèrement touché au cuir chevelu."Les faits se sont produits à 10h dans l'escalier qui descend du Carroussel vers l'entrée du Louvre. Un attaquant armé d'une machette au moins, qui avait des sacs à dos, s'est précipité auprès des policiers et des militaires en, a ajouté le préfet." D'après le Premier ministre Bernard Cazeneuve,assure le porte-parole du ministère de l'Intérieur. Un millier de visiteurs était présent dans le musée à ce moment. Ils ont été confinés avant d'être évacués près de deux heures après l'attaque.Un deuxième individu a été appréhendé sur place mais le porte-parole demande à tous de rester "prudent" et de ne pas tirer de conclusions hâtives. Seule l'enquête pourra déterminer son degré d'implication.Les alentours du Louvre étaient bloqués par de nombreux policiers vêtus de gilet pare-balles, a constaté sur place une journaliste de l'AFP. L'assaillant avait deux sacs à dos maisCette attaque a été jugée d'"événement grave de sécurité publique" par le ministère de l'Intérieur.RTL avec AFP