Une ex-gardienne de la prison d'Arlon arrêtée pour trafic de drogue et GSM

Mardi dernier, une trentaine de policiers ont perquisitionné la prison d'Arlon. Ils ont trouvé du cannabis et des téléphones portables dans des cellules de détenus. Une ancienne gardienne de l'établissement, désormais à Marche, a été arrêtée le même jour. Elle aurait facilité l'entrée de GSM à l'intérieur de la prison d'Arlon. La mère d'un prisonnier a été placée sous mandat d'arrêt elle aussi. "Le juge d'Instruction a été saisi de faits de corruption, d'association de malfaiteurs. On a également retrouvé des armes chez la maman du détenu", a expliqué Sarah Pollet, porte-parole du parquet du Luxembourg, au micro de Sébastien Prophète.



Un vaste réseau international



Cette introduction illégale de GSM a-t-elle facilité un trafic de drogue? Mardi, les policiers ont perquisitionné la prison de Marche et 12 autres endroits du pays. Au total, cela représente 14 perquisitions et 10 interpellations pour le même dossier. Les enquêteurs essaient de démanteler un vaste réseau international de trafic de stupéfiants. "Ce que je peux vous dire c'est qu'on parle de hashish, de cocaïne et d'un trafic d'une certaine importance", a ajouté Sarah Pollet.



L'enquête est menée par la police judiciaire fédérale de Liège. Le trafic ne se limiterait pas au milieu carcéral mais il y a quelques semaines un autre agent de la prison de Marche a été arrêté dans le cadre du même dossier. Les policiers ont trouvé des stupéfiants à son domicile.