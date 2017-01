Trois gardiens arrêtés pour trafic de drogue et de portables

Trois gardiens de prisons auraient été arrêtés dans le cadre d'une enquête sur un trafic de stupéfiants et de téléphones portables au sein de la prison d'Arlon.



Une première arrestation remonterait é novembre, puis deux autres auraient été menées cette semaine. Le dernier individu suspecté possédait "plusieurs milliers d'euros et un kilo de cocaïne" à son domicile.



D'autres employés sont soupçonnés d'avoir pris part à ce trafic et ne peuvent désormais plus se rendre à la prison d'Alron, rapporte toujours TV-Lux.