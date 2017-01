Deux hommes arrêtés pour l'enlèvement d'un bébé qui reste introuvable

"Voilà une photo de moi et ma fille, c'était le jour où son ils venus me la prendre. Ils m'ont tapé pour me prendre mon bébé. Je vous en supplie, partagez un maximum pour que je puisse retrouver ma fille svp. Je ne vis plus, je veux mon bébé. Elle a 5 mois. Ma fille me manque tellement. Je veux mon bébé, svp. Si quelqu'un sait quelque chose, dites moi svp, je ne vis plus, je veux mon bébé svp". Voici le cri d'angoisse poussé sur Facebook par une jeune maman qui nous est parvenu .



Ils l'ont agressée violemment, à l'aide d'une hache ou d'une machette



Vendredi dans le domaine de Pincemaille, un camping résidentiel située à Estinnes, dans le Hainaut entre Binche et la frontière française, deux hommes ont fait irruption dans la maison de cette femme âgée 26 ans. Il s'agissait de l'ex-compagnon de celle-ci et de son frère. Ils l'ont agressée violemment, à l'aide d'une hache ou d'une machette semble-t-il, afin de s'emparer du nourrisson de 5 mois. Les deux individus ont été arrêtés par la suite mais le bébé reste, lui, introuvable, a confirmé le parquet de Charleroi. L'affaire est à l'instruction pour enlèvement et tentative de meurtre.



"Elle ne dort plus et ne mange plus", nous a confié la soeur de le mère qui a été opérée à l'hôpital après l'agression subie. Sur Facebook, à l'invitation de la mère, ils sont des milliers à partager l'annonce de l'enlèvement afin qu'on retrouve au plus vite le bébé.



"Ce bébé a les yeux bleus et les oreilles percées"



Ce lundi en fin d'après-midi, la police fédérale a lancé un avis de recherche pour la fillette. "Grace Weiss, un bébé âgé de cinq mois, est activement recherché dans le cadre d'une enquête policière. Ce bébé a les yeux bleus et les oreilles percées. L'enfant pourrait avoir séjourné à Willebroek, au domicile de son père Weiss Jordy et de son oncle Weiss Tony", peut-on lire dans le communiqué de presse.



Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800/30.300.