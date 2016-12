Les cadeaux de Noël représentent toujours un certain budget, que dire alors lorsque c'est une famille avec 19 enfants.

Radford L'incroyable Noël de la famille Radford et ses 19 enfants

Les Radfords habitent dans le Nord de l'Angleterre et ils économisent toute l'année pour cet événement qui leur revient à plusieurs milliers d'euros.

Dix-neuf enfants et autant de chaussettes à remplir par le Père Noël. Chez les Radford, la liste des cadeaux semble interminable. Et comme chaque année, chacun recevra un présent. "Max, que voudrais-tu recevoir du Père Noël? Tu as demandé une tablette, n'est-ce pas?", demande Sue Radford, mère de famille. "Oui, la tablette qui peut servir de portable!", répond Max.

La famille se déplace en van. Un espace bien utile pour réceptionner les très nombreux cadeaux. "Je pense que ça va prendre une demi-heure au moins", confie Noel Radford, père de famille. "Oui environ", poursuit la mère. "Essayons de nous tenir à ça", rétorque le papa.

Les parents ont l'habitude. En 47 minutes, tous les achats sont effectués.



Qui dit mieux?

4.000 euros de cadeaux au total. Les Radford économisent toute l'année pour s'offrir ce moment précieux. Car en plus de la liste des cadeaux, il y a la liste des courses… "290 euros. C'est beaucoup d'argent… Juste pour un bon moment à passer. Mais avec ça, on va tenir 3 jours", tempère Noel Radford.

Les Radford sont présentés comme la famille la plus nombreuse en Europe. Dans le nord de l'Angleterre, où ils vivent, tout le monde les connait.

De sont côté, la mère de famille a tout pensé dans les moindres détails. Y compris l'achat suffisant de papier cadeau. Il a fallu des dizaines de rouleaux pour emballer les 90 présents. Une routine rendue possible grâce à l'aide des enfants les plus âgés qui jouent le rôle de baby Sitter.

Pour la photo de famille, les Radford sont au complet. Ils envisagent d'ailleurs la venue d'un nouvel enfant pour l'année prochaine.