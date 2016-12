Un vol de métaux dégénère et tourne à la course-poursuite sur l'E411

L'un des véhicules a forcé l'entrée d'un bâtiment exploité par un ferrailleur de l'entité. Les deux camionnettes ont ensuite pris la fuite vers le Luxembourg en empruntant l'autoroute E411. De l'autre côté de la frontière, elles ont fait le plein sans payer avant de reprendre le chemin vers la Belgique. Les autorités grand-ducales ont signalé la fraude à la police belge et une course poursuite s'est engagée sur l'autoroute.



Une première camionnette a été stoppée à Fouches (Arlon) après un accrochage avec un véhicule de police. Ses trois occupants ont pris la fuite à travers les bois. Samedi matin, ils étaient toujours activement recherchés.



La seconde camionnette, revenue vers les policiers pour tenter de récupérer les complices, a été interceptée. Leurs occupants de nationalité roumaine ont été interpellés et privés de liberté. Le parquet du Luxembourg tient à souligner l'excellente collaboration entre les autorités policières belges et luxembourgeoises.