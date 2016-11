Un loup est bel et bien passé par la province de Luxembourg

"Le loup se trouvait pris dans une battue avec son attention complètement focalisée sur la battue qui se déroulait dans son dos. Et donc il se débinait et en se débinant et en écoutant ce qui se passait derrière lui, il ne s'est pas rendu compte qu'il passait devant une ligne de chasseurs. Et là les gens l'ont vu", a assuré Guy Louppe, l'agent du département Nature et Forêt interrogé dans le RTLINFO 13H par Christophe Clément et Mickaël Danse.



Rien n’indique que le spécimen soit toujours présent dans nos contrées aujourd’hui. Il peut en effet parcourir de très longues distances dans sa recherche d’un nouveau territoire à coloniser. Mais il pourrait aussi très bien décider de rester ici. "On s'attend à ce que demain ou dans 10 ans un couple de loups s'installe chez nous car le biotope est là, la forêt comme la plaine. Le loup s'adapte. Il est très intelligent", expliquait encore M. Louppe.



Depuis l’annonce de sa présence, les témoignages se multiplient. Un éleveur soupçonne même un loup d'avoir égorgé plusieurs de ses brebis, mais les spécialistes chargés de l'expertise évoquent plutôt l'attaque d'un chien.