Vingt-sept Belges reçoivent encore une pension pour "loyauté à Hitler"

LES TRAVAILLEURS FORCÉS MOINS BIEN LOTIS

Cette pension complémentaire avait été promise par l'Allemagne nazie en récompense de la "fidélité, loyauté et obéissance" à Hitler... mais elle a continué à être versée à près de 38.000 Belges depuis la fin de la guerre 40-45! Encore aujourd'hui, l'Allemagne verseraient toujours entreà 27 Belges, affirment plusieurs titres de presse en Belgique., Adolf Hitler avait garanti cette prime de loyauté pour récompenser les Belges qui ont collaboré avec le régime nazi. Soixante-quinze ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne n'est apparemment pas revenue sur cette promesse.Ce sujet épineux doit en effet être débattu aujourd'hui à la Chambre. Selon la RTBF , la Commission des relations extérieures de la Chambre doit examiner cet après-midi une résolution co-signée par six parlementaires issus de différents bords politiques. Ces derniers "réclament de la clarté et surtout une équité sociale et fiscale" écrit la RTBF. Elle précise que ces 27 Belges "sont connus de l'Ambassade d'Allemagne, à Bruxelles. Mais, leurs noms ne sont toujours pas transmis à l'Etat belge. Par conséquent,."En plus de cette pension, "les années passées dans lespour ces faits de collaboration ont compté pour des années de travail. Et plus le séjour carcéral était long, plus la pension touchée était importante" ajoute la RTBF."Les privilégiés étaient les habitants des Cantons de l'Est et d'Alsace, qui ont acquis la nationalité allemande après l'invasion nazie, mais aussi les Belges qui ont rejoint les Waffen SS pendant la guerre" affirme auprès de La Libre Alvin De Coninck. Ce chercheur du groupe Remembrance, une association de survivants et de rescapés des camps de concentration nazis, précise avoir trouvé "des retraites complémentaires de 425 à 1.275 euros par mois ".

Triste ironie de l'Histoire, ajoute-t-il,"les Belges qui ont dû travailler en Allemagne pendant la guerre sont considérés comme travailleurs forcés [et] ont reçu une indemnité de 50 euros par mois après la guerre."