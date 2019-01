Mobilité Le chantier de l'E411 va reprendre demain Belgique Belgique





La Sofico prévoit une reprise partielle du chantier de l'E411 en direction de Luxembourg dès mercredi 16 janvier.

Frontaliers belges, pas de panique, la galère de l'E411 ne devrait pas revenir. Pas complètement.



La Sofico annonce qu'à partir de ce mercredi 16 janvier, la voie de droite en direction de Luxembourg pourra être fermée sur des portions de 3 km à partir de 9h. Ces opérations doivent permettre de remplacer les glissières de sécurité et de poursuivre les travaux sur les zones de refuge.



La zone de chantier se déplacera progressivement d'Arlon vers Sterpenich. La signalisation sera retirée chaque jour en fin d'après-midi, avant d'être replacée le lendemain.



Cette phase du chantier doit durer jusqu'à la mi-mars et l'E411 retrouvera sa forme complète au mois d'avril. Tout le revêtement en direction du Luxembourg (soit 11 km de bitume) sera neuf entre Arlon et la frontière. Surtout, en cas d'embouteillages, la bande d'arrêt d'urgence pourra alors être réservée au covoiturage et permettre à des véhicules avec trois personnes à bord de rouler à 50 km/h le long du ralentissement. Pour les véhicules en détresse, 22 zones de refuge seront créées sur le tronçon.



Pour la circulation dans le sens Luxembourg-Arlon, rien ne change: les deux voies à 120 km/h sont maintenues.