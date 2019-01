Une personne décède après avoir été renversée par un camion

Une personne a été fauchée par un camion et est décédée. La bourgmestre de Visé, Viviane Dessart, nous confirme le décès, ainsi que le parquet de Liège. Le chauffeur du camion a été évacué des lieux en raison de tensions sur place et doit être entendu. Les analyses d'usage (alcoolémie et influence de drogues) sont en cours.

Un expert en roulage et un médecin légiste sont sur place.

Il n'y a pas d'autre blessé sur place selon le parquet, comme l'indiquent d'autres médias.

La chaussée est actuellement fermée à hauteur de la borne kilométrique 2.6, une déviation locale a été mise en place.