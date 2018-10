E411: les bouchons risquent de durer pour les frontaliers belges

Depuis la mi-septembre, les frontaliers belges se retrouvent dans des bouchons plus denses que d'habitude sur l'E411. Et ça risque de durer plus longtemps que prévu.

Le chantier entre Arlon et Sterpenich, entamé depuis le 17 septembre, pourrait ne pas s'achever à la fin de l'année comme cela était prévu, rapporte Paperjam . C'est -possiblement- une mauvaise nouvelle pour les frontaliers belges qui, chaque matin, se retrouvent dans les bouchons sur plus d'une dizaine de kilomètres, en direction du Luxembourg.Ces travaux ont pour but de créer une troisième voie consacrée au covoiturage, et les réparations sont beaucoup plus importantes que prévues, a confié la Sofico à nos confrères. Pour tenir le délai, des ouvriers ont été appelés en renfort et travailleront la nuit et les week-end.Mais le dossier est particulièrement épineux dans la mesure où aucune aire de covoiturage n'est prévue, et que la commune d'Arlon n'en a été prévenue que cet été, révèle Paperjam. Créer un parking adéquate d'ici la fin de l'année semble ainsi utopique.Le passage de trois à deux voies à la frontière constitue un autre problème qui, s'il n'aura pas d'incidence sur le délai des travaux, ne réglera visiblement pas le problème des embouteillages sur l'A6 au Luxembourg...