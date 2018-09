Chaos sur l'E411: 18 km de bouchon vers Luxembourg!

A6 entre diffuseur Stockem (B) et frontière Belgique travaux, bouchon sur 19 km, une voie fermée #ACL_A6 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_FR) 18 septembre 2018

On s'attendait à des répercussions sur le trafic mais pas à ce point. L'ACL a annoncé vers 7h40 plus de 19 km de bouchon en direction de Luxembourg.Autant dire que pour les frontaliers belges, cette matinée s'annonce longue et compliquée. Il faudra compter sur de gros retards ce matin.A ce stade, on ne connaît pas l'état de la circulation sur les routes secondaires. Ce qui est certain, c'est que ce bouchon va avoir des répercussions sur la circulation au Grand-Duché.l'ACL a annoncé 8 km de bouchon sur l'A7 en direction de Luxembourg et un accident sur l'A3 au niveau de la frontière franco-luxembourgeoise (direction Luxembourg).Plus de détails à suivre.