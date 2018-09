"Les pommes que j'ai mangé": Bruxelles veut simplifier l'accord du participe passé

J'ai mang é des pommes.

des pommes. Les pommes que j'ai mang é [...].

[...]. Les heures que j'ai pass é [...].

[...]. La musique que j'ai entendu jouer.

LES CAS QUI NE CHANGENT PAS

Les musiciens invit és.

La nuit est tomb ée.

Les filles ne sont pas venues chanter.

Elle s'est absent ée.

Ils se sont faits construire leur maison.

On écrit "les pommes que j'ai mangées", mais on n'orthographie pas "les heures que j'ai passées". On note plutôt "les heures que j'ai passé" et on rédige aussi "le chat qui a mangé la souris".Avec toutes ces possibilités d'accord, il y a de quoi s'emmêler les crayons ! Difficile d'orthographier correctement le participe passé lorsqu'il est conjugué avec le verbe avoir, et cette galère dure depuis l'école primaire. Où est placé le verbe ? Le sujet subit-il l'action de son verbe ?

La fédération Wallonie-Bruxelles conçoit cette complexité et envisage sérieusement de simplifier la langue française en collaboration avec ses instances linguistiques., tout simplement.Exemples :Toutefois, les cas où le participe passé est conjugué avec le verbe être ou est utilisé sans auxiliaire nécessitent toujours l'accord avec le sujet.De même pour les verbes pronominaux, le participe passé s'accorde toujours avec son sujet.Pour faire évoluer la langue, la fédération Wallonie-Bruxelles s'est entourée des instances compétentes comme le Conseil de la langue française et de la politique linguistique de la fédération de Wallonie-Bruxelles (CLFPL) et du Conseil international de la langue française (CILF).Cette réforme est également soutenue par la fédération internationale des professeurs de français et de son homologue belge. L'Académie Royale de Belgique ainsi que l'Académie de langue et de littérature française de Belgique encourage également le projet.