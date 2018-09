Plusieurs mois de galère en vue pour les frontaliers belges

Le tronçon concerné par les travaux de rénovation. © Sofico

Comme le précise la Sofico, qui s'occupe de la gestion des autoroutes en Wallonie,, entre Arlon et Sterpenich. Un chantier qui ne concernera que les voies en direction du Grand-Duché.En fin de chantier, les parking des aires de Hondelange et Sterpenich feront eux aussi peau neuve.Le trafic sera basculé de l'autre côté de l'autoroute, direction Bruxelles. La circulation promet donc d'être plutôt pénible sur cet axe. Notez toutefois que les échangeurs 31, 32 et 33 (Arlon, Weyler et Ikea) resteront ouverts.La durée du chantier dépendra de la météo, précise la Sofico. Si les conditions sont réunies, "tout sera mis en oeuvre pour clôturer ce chantier à la fin de cette année 2018". Dans le cas contraire, l'autoroute sera rouverte durant la période hivernale, avant que les travaux ne soient terminés au printemps 2019.D'après la RTBF, c'est ce chantier qui va permettra d'ouvrir une voie de covoiturage sur la bande d'arrêt d'urgence, en direction du Luxembourg. Nous n'avons pas pu joindre la Sofico pour confirmer cette information.